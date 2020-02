Coronavirus, la Regione annuncia due nuovi casi a Rimini

Nel corso della conferenza stampa pomeridiana a Bologna nella sede della Regione per fare il punto della situazione sono emerse ulteriori positività. Oltre al 71enne di Cattolica sono risultati positivi un suo dipendente e un cliente del ristorante. Secondo quanto emerso, per il caso "zero" riminese ci sarebbe una pista secondo la quale l'imprenditore si sarebbe infettato dopo aver accolto nel suo locale alcune persone provenienti dalla zona di Codogno e dal padovano. Al momento, come è stato dichiarato nel corso della conferenza stampa, nel riminese saranno necessari ulteriori accertamenti per ricostruire ulteriormente le eventuali catene di contaggio. I tre casi positivi risultano tutti essere ricoverati all'ospedale di Rimini e, nessuno di loro, sarebbe in gravi condizioni.