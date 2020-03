Coronavirus, oltre 18.500 telefonate in tre giorni ai riminesi con l'Alert System: "Iscrivetevi tutti"

E’ stato oltremodo positiva l’entrata in funzione nei giorni scorsi di “Alert System”, il nuovo sistema di comunicazione tra Amministrazione comunale e cittadini di cui si è dotata negli scorsi mesi la Protezione civile del Comune di Rimini per gestire, nei casi più importanti e delicati della vita della nostra comunità, le informazioni e le direttive da tenere in caso di particolari avversità e con il fine di allertare la popolazione residente.

Sono state 18.546 le telefonate effettuate ai numeri telefonici riminesi, attualmente registrati al sistema, tra le giornate di giovedì 12 marzo a domenica 15, utilizzando, in questa prima fase, soprattutto i database pubblici contenenti numeri di rete fissa. Naturalmente il servizio è attivo anche su rete mobile; basta registrarsi e autorizzare l’utilizzo della propria utenza per l’invio di messaggi di pubblica utilità in caso di allerta meteo, sicurezza, viabilità, news dal territorio, variazioni su servizi o igiene pubblica, come in questo caso.

E’ stato l’invito al rispetto delle norme comportamentali per contrastare e contenere il diffondersi del virus Covid-19, infatti, il cuore informativo del messaggio vocale inviato ai cittadini; messaggio assolutamente strategico per arginare e vincere questa terribile battaglia che sta coinvolgendo con l’intero Paese, anche il mondo intero.

“Un ulteriore strumento che si affianca, integra e non certo sostituisce l’insieme degli strumenti diretti di informazione del Comune di Rimini – ha detto l’assessore alla Protezione civile Anna Montini – pensato proprio per occasioni come queste dove raggiungere i nostri cittadini riteniamo sia di fondamentale importanza. Per questo invitiamo tutti a registrarsi al sistema, con pochi e semplici passaggi, così da permetterci un contatto diretto qualora l’acuirsi di alcune situazioni lo rendano indispensabile. Non a caso è uno strumento di cui abbiamo voluto dotare la nostra Protezione civile, così da renderne più efficace l’azione e soprattutto per informare per tempo la popolazione in occasione di situazioni di potenziale pericolo.”

Come iscriversi

Iscriversi al sistema è semplicissimo, basta registrarsi nel portale Alert System (https://www.alertsystem.it/) selezionando il Comune di Rimini nella pagina iniziale e seguire le semplici istruzioni successive. Altrettanto semplice è utilizzare la specifica App disponibile per Ios e Android sui portali di riferimento. Un invito che all’indomani della notizia dell’entrata in funzione del servizio è stata colta con favore da molti cittadini: in 48 ore, sono state ben 1.742 le persone che si sono iscritte al sistema inserendo i numeri dei propri cellulari.