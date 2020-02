L'ordinanza: chiuso il ristorante dell'uomo colpito dal Coronavirus e tutti i luoghi di aggregazione

Il sindaco di San Clemente, Mirna Cecchini, interviene in merito al caso del ristorante “La Romagnola”, il cui titolare è risultato positivo all’esame del Coronavirus e già ricoverato al Reparto Infettivi dell’Ospedale Infermi di Rimini. “La situazione è in continua evoluzione. S’informa che si stanno ricostruendo tutti gli spostamenti e verificando le persone con le quali la persona ha avuto contatti diretti. Dalle informazioni in possesso apprendiamo che la persona positiva al tampone ha presentato i sintomi al ritorno da un viaggio all’estero. Si ribadisce come sia importante in questo preciso momento seguire le procedure precauzionali indicate e divulgate dal Ministero della Salute. Le misure preventive messe in campo già da giorni sono tali da poter affrontare la circostanza intervenuta", spiega una nota pubblicata sul sito internet del Comune..

A tal proposito, l’Amministrazione comunale con un'ordinanza ha disposto la chiusura del ristorante-trattoria “La Romagnola” e ricorda a chiunque presenti sintomi sospetti, che la prima regola da seguire è quella di non recarsi al Pronto Soccorso, dal Medico di famiglia o in altre strutture sanitarie per non moltiplicare le possibilità di contagio e il numero dei casi. Nell'ordinanza del sindaco si legge che la presenza della persona colpita da Covid-19 nel ristorante "rende certi o comunque altamente probabili contatti e rapporti con cittadini anche del Comune di San Clemente" e ricorda che "la stessa autorità sanitaria ha consigliato l’emissione di apposita ordinanza".

Non è l'unica chiusura nel comune di San Clemente. Infatti "in via precauzionale, al fine di prevenire il rischio di diffusione del COVID-19, nell’ambito del territorio comunale, e fino a formale revoca o modifiche si ordina la chiusura del ristorante/trattoria “La Romagnola” di Via Tavoleto, nr.1; la sospensione del mercato ambulante settimanale; la chiusura della Biblioteca comunale “G.Tasini”; la chiusura del centro diurno “Del Bianco”; la chiusura delle palestre, dei centri di intrattenimento ludico, ricreativo o sociale nonché la sospensione di manifestazioni o iniziative di qualsiasi natura, di eventi e di ogni forma di

aggregazione in luogo pubblico o privato svolti sia in luoghi chiusi che aperti al pubblico, ad eccezione delle attività economiche, agricole, produttive, commerciali, di servizio e ricettive, ivi compresi i pubblici esercizi e il Circolo Acli di Via Croce".