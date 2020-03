Coronavirus, parchi chiusi anche a Morciano e a San Clemente

Il sindaco di Morciano Giorgio Ciotti e la sindaca di San Clemente Mirna Cecchini hanno firmato un'ordinanza per disporre anche nelle due città della Valconca la chiusura dei parchi. Una misura per evitare assembramenti di persone e arginare il contagio da Covid-19. I sindaci di Morciano e San I parchi e e aree verdi saranno controllati dalla Polizia Locale.

L’ulteriore misura restrittiva – spiegano – è necessaria così come in altri comuni, perché purtroppo ancora qualcuno non ha capito che giocare nei parchi in questo momento, non è una necessità".