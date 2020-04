Parte anche a Rimini il drive thru per effettuare i tamponi e certificare la guarigione

L’AUSL ha annunciato l’attivazione della formula del drive thru in raccordo con la Prefettura. Parte così anche a Rimini da venerdì la modalità per effettuare tamponi in modo più rapido e ottimizzando le risorse umane a disposizione. A partire dalla mattina sarà destinata a tale fine la vecchia “camera calda” dell’Ospedale di Rimini, situata sulla salita che conduceva al Pronto soccorso (prima del trasferimento nel nuovo Dea alcuni anni fa) e che al momento non era utilizzata con continuità. Tali locali, molto ampi e facilmente arieggiabili, ben si prestano all’effettuazione dei tamponi dall’auto ed allo stesso tempo garantiscono protezione agli operatori che eseguono i tamponi anche in caso di intemperie. All’accesso della rampa che conduce alla camera calda, che sarà adeguatamente evidenziata con apposita segnaletica, un operatore “regolerà il traffico” delle auto in ingresso, che saliranno in maniera scaglionata ed entreranno nell’ex camera calda. All’interno, gli operatori, dotati di tutte le misure di protezione individuale previste, raccoglieranno il tampone nasofaringeo del paziente senza bisogno che questi scenda dall’auto. Dopodiché il paziente farà il percorso inverso e rientrerà a casa. Coloro che si recheranno al drive thru, modalità utilizzata per effettuare i tamponi di verifica su pazienti che non hanno più sintomi, saranno contattati per l’appuntamento dall’Azienda sanitaria e dovranno recarsi sul posto seguendo il percorso più breve e diretto possibile.



Il tuo browser non può riprodurre il video. Devi disattivare ad-block per riprodurre il video. Spot Il video non può essere riprodotto: riprova più tardi. Attendi solo un istante , dopo che avrai attivato javascript . . . Forse potrebbe interessarti , dopo che avrai attivato javascript . . . Devi attivare javascript per riprodurre il video.