Pattuglione della Municipale per verificare il rispetto delle norme di contenimento del virus

E’ stato un controllo scrupoloso di tutto il territorio, quello che nella giornata di ieri ha eseguito la Polizia Locale per assicurare il rispetto delle disposizioni ministeriali e regionali, che prevedono la chiusura degli esercizi pubblici e commerciali dopo le ore 18 e gli assembramenti dei cittadini. La verifica, estesa in tutte le aree della città, da nord a sud e dal centro alle zone del forse, è stata fatta da 6 pattuglie ed ha coinvolto 12 agenti che si sono aggiunti all’imponente dispositivo interforze, messo in campo, su tutto il territorio comunale, da tutte le forze dell’ordine.

Durante il servizio, da cui è emerso un diffuso e sostanziale rispetto di tutte le disposizioni previste per contenere l’emergenza legata alla diffusione del Covid19, sono state controllate 60 persone, 51 esercizi pubblici e commerciali e un ufficio postale. Gli agenti in oltre hanno acquisito 15 autocertificazioni che i cittadini hanno reso sui moduli prestampati in dotazione alle forze di polizia. La veridicità delle autodichiarazioni sarà oggetto di controlli successivi.