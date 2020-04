Coronavirus, Pecci: "Comune e Regione tardano con gli aiuti per l'economia, i cittadini sono studi"

Nuovo attacco da parte del capogruppo della Lega Marzio Pecci che punta il dito contro Regione e Comune di Rimini e la mancanza di misure forti per sostenere cittadini ed economia. Già lo scorso 23 aprile Pecci aveva presentato un'interrogazione in Consiglio per capire e chiedere un pacchetto di misure a sostegno del tessuto economico nella Fase 2 e altre azioni per la comunità. La risposta ricevuta l'ha definita "delundente" e torna così ad affrontare la questione.

"Il sindaco Gnassi aveva promesso l’apertura di un tavolo politico per uscire dalla Fase 1 ed avviare la Fase 2, cioè quella della ripresa, ma ad oggi non si è visto nulla“. La Regione invece “non ha ancora deciso il Protocollo Sanitario per le imprese. I cittadini sono stanchi di aspettare e vogliono vedere i risultati dei sacrifici".

L'unico modo per avviare la fase 2 è bloccare o sospendere tutti i pagamenti, dalle utenze alle imposte e tasse, affinché le misere risorse che il Governo ha messo in campo siano impiegate per l’acquisto dei beni di prima necessità e per la ripartenza delle piccole attività economiche - prosegue Pecci - Gli imprenditori hanno bisogno di fare incassi ed avere la liquidità per non morire e la politica ha il dovere di aiutarli".

Pecci chiede quindi alla Regione la sospensione delle imposte regionali, un "piano di contributi a fondo perduto per la sanificazione delle imprese e il protocollo sanitario che è di primaria importanza per far riaprire le attività". Il capogruppo del Carroccio non risparmia neanche la situazine sanitaria ricordano i contagi al Valloni e a San Fortunato e i contagi nel reparto di geriatria dell'ospedale Infermi

Invece, rispetto al rischio di infiltrazioni della criminalità organizzata favorite dall’attuale emergenza, Pecci evidenzia che per bloccare l’ingresso servono istituzioni che funzionano e "che a Rimini purtroppo non stanno funzionando", chiosa Pecci.