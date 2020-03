Coronavirus, Petitti: "Stretta collaborazione e unità d'intenti tra assemblea a giunta"

L’Ufficio di Presidenza e i Presidenti dei Gruppi assembleari si sono riuniti, il 16 marzo, in seduta telematica per un lungo e approfondito confronto con il Presidente della Giunta Stefano Bonaccini e il Sottosegretario alla Presidenza Davide Baruffi in merito alla gestione dell’emergenza coronavirus. Dettagliata la comunicazione del Presidente della Regione al termine della quale i componenti dell’Ufficio di presidenza e i Capigruppo hanno avviato un dialogo ricco di spunti e proposte, con un impegno unanime: due appuntamenti fissi settimanali, il lunedì e il venerdì, più un terzo eventuale in caso di emergenza, per un aggiornamento e un confronto telematico sull’andamento della situazione e sulle iniziative intraprese.

“In un momento di difficoltà per tutta la comunità regionale, la stretta collaborazione e l’unità d’intenti tra l’Assemblea legislativa e la Giunta è la conferma di come tutte le forze politiche sappiano fare fronte comune e trovare una sintesi efficace fra idee e proposte plurali. Un esempio di responsabilità e dialogo per la quale mi sono attivata prontamente, insieme ai componenti dell’Ufficio di presidenza e ai Capigruppo” ha commentato Emma Petitti, Presidente dell’Assemblea legislativa regionale.

Fissata anche la prossima seduta d’Aula, in modalità telematica. Si terrà venerdì 27 marzo dalle 9.30 alle 13 e dalle 14 alle 18. All’ordine del giorno, oltre l’informativa del Presidente Bonaccini sull’emergenza coronavirus, la surroga dei consiglieri che si sono dimessi, Andrea Corsini (Pd) e Vittorio Sgarbi (Fi), a cui subentrano il dem Gianni Bessi e la forzista Valentina Castaldini. Prevista, inoltre, la convalida degli eletti.

L’Assemblea legislativa, infine, procederà all’elezione dei Presidenti delle Commissioni permanenti.

Il tuo browser non può riprodurre il video. Devi disattivare ad-block per riprodurre il video. Spot Il video non può essere riprodotto: riprova più tardi. Attendi solo un istante , dopo che avrai attivato javascript . . . Forse potrebbe interessarti , dopo che avrai attivato javascript . . . Devi attivare javascript per riprodurre il video.