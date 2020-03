Il premier Conte annuncia multe fino a 3mila euro per chi non rispetta le regole

E durata oltre due ore la riunione del Consiglio dei ministri che, nel pomeriggio di martedì, ha approvato un decreto sulle misure di contenimento del Coronavirus che serve a dare un quadro normativo unitario a tutte le misure adottate finora. "Le restrizioni - ha spiegato il premier Giuseppe Conte - portranno essere prorogate fino al 31 luglio ma ci auguriamo di poterle eliminare molto prima. Allo stesso tempo, siamo pronti ad allentarle spero prestissimo. Quella indicata è la data astratta stabilita all'inizio della crisi, lo stato di emergenza per 6 mesi non vuol dire che resteremo tutti fermi fino a luglio". Nel corso di una conferenza il capo del Governo ha anche annunciato un giro di vite per quanti ignorano i provvedimenti restrittivi che "la stragrande parte dei cittadini rispetta". Per quanti, ancora, venissero sorpresi fuori dalla prorpia abitazione senza un motivo valido, il decreto introduce multe che vanno dai 300 ai 3000 euro. Il premier ha anche parlato di una "prova durissima" e che "se tutti rispettano le regole usciremo prima da questa situazione". "Con questo decreto legge -ha aggiunto Conte - abbiamo anche regolamentato in maniera più puntuale e trasparente i rapporti con il Parlamento. Prevediamo che ogni iniziativa venga trasmessa ai presidenti delle Camere e che io o un ministro delegato vada a riferire in Parlamento".

