Coronavirus, Riccione al fianco della Croce Rossa: "Servono fondi per acquistare dispositivi di sicurezza"

Il Comune di Riccione si unisce all’appello della Croce Rossa Italiana Comitato di Riccione per una raccolta fondi destinata all’acquisto di dispositivi di sicurezza. Per aderire all’iniziativa è possibile cliccare dalla pagina Facebook Croce Rossa Italiana - Comitato CRI di Riccione, l’indirizzo https://gf.me/u/xsdazm e seguire le istruzioni per sostenere le spese per i dispositivi di sicurezza e l'acquisto di un sanificatore all'ozono per le ambulanze e i mezzi di servizio. “Questo ci permetterà di ridurre i tempi ed avere sempre un più alto grado di sicurezza - scrivono i volontari della Croce Rossa di Riccione - Da sempre siamo in prima linea, per ogni tipo di emergenza o necessità puoi sempre contare sul nostro aiuto. Per garantire la sicurezza dei nostri Volontari e delle persone che trasportiamo ci occorrono numerosi DPI. Inoltre con il contributo potete aiutarci a sostenere le spese che stiamo avendo per le distribuzioni e gli aiuti che ci vengono richiesti dalla popolazione”.

Per aderire basta anche un piccolo contributo.