Riccione chiude i suoi cimiteri per contrastare il contagio

In ottemperanza del Dpcm del 9 marzo scorso verranno chiusi i cimiteri nel Comune di Riccione. Lo ha deciso il sindaco Renata Tosi che ha dato incarico a Geat di provvedere alla chiusura da domani dei due cimiteri comunali. I servizi essenziali, come quello per la sepoltura, il servizio di obitorio e camera mortuaria saranno operativi su prenotazione al numero 347- 4163426, attivo anche per eventuali urgenze. La chiusura è stata prevista per non favorire aggregazioni di persone in ottemperanza delle norme contro la diffusione del Covid-19 e per rendere più agevole la riorganizzazione degli operatori Geat.

