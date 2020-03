Farmaci e cibo a domicilio per le persone in difficoltà della zona Sud

La rete di volontari della Protezione Civile Riviera del Conca in collaborazione con i Comuni della Valconca scende in campo in questi giorni difficili per aiutare le persone in difficoltà. L’obiettivo è fornire supporto agli over 65 senza rete parentale e in condizioni di salute precarie o in quarantena per Covid-19 nei Comuni di Cattolica, Coriano, Misano Adriatico, Riccione, San Giovanni in Marignano.

La spesa alimentare e la consegna a domicilio vengono eseguite col limite di 50 euro ognuna. Viene svolta anche la consegna gratuita a domicilio di farmaci e beni di prima necessità (beni e farmaci sono a carico del richiedente). Il servizio è attivo dal lunedì al venerdì;

Lo sportello è utilizzabile da chi ha davvero problemi, con priorità alle persone sole. Le richieste selezionate sulla base delle priorità stabilite vengono inviate all’Ufficio Associato di Protezione Civile (email: coirivieradelconca@comune.riccione.rn.it) che provvederà ad organizzare la consegna attraverso il volontariato, adeguatamente protetto quando necessarie ulteriori prudenze oltre a quelle ormai conosciute da tutti.

Il riferimento indicato è quello dello Sportello Sociale del Comune di Riccione, 0541.428908; 0541.618452 0541.659824.