Emergenza Coronavirus - L'elenco aggiornato dei benefattori di Rimini e provincia

In questi giorni di emergenza Coronavirus si sono moltiplicate le raccolte fondi e donazioni a favore di ospedali e strutture sanitarie. Tantissimi cittadini, non soltanto aziende, ma anche privati cittadini, si sono mobilitati e attivati per sostenere gli ospedali e produrre o distribuire mascherine e guanti per tutelare la salute sia di chi si trova in prima linea come medici, Forze dell’ordine, Protezione civile, Croce Rossa sia i cittadini.

I benefattori di Rimini e territorio:

Delegazione di Rimini Confindustria Romagna: raccolti 400mila euro per la sanità romagnola .

Unicredit: dona 360mila euro alla Croce Rossa e a 20 comitati locali che operano sui territori per l’acquisto di mascherine, materiale sanitario e dispositivi medici. 10mila euro donati al comitato di Rimini della Croce Rossa Italiana.

Rotary Club di San Marino: 120mila euro all’Ospedale di San Marino.

Banca Malatestiana di Rimini: dona 100mila euro all’Ospedale Infermi.

iRiminum: dona 50mila euro alla Ausl Romagna per l’acquisto di un sistema di monitoraggio multiparametrico per pazienti Covid-19.

I riminesi Susanna Ismenghi e Asia Barugolo: raccolgono e donano 50mila euro per l’Ospedale Infermi di Rimini.

RivieraBanca: 35mila euro ad Ausl Romagna.

Gruppo Casa Optima: dona 30mila euro all'Infermi.

Assicoop Romagna Futura: dona 30mila euro agli ospedali romagnoli

Consiglio dell’Ordine dei Commercialisti e degli Esperti Contabili di Rimini: dona 15mila euro a favore dell’Azienda USL della Romagna.

Casa editrice My life di Coriano: dona 10mila euro all’Ospedale di Riccione.

Associazione Dottor Clown di Rimini: 5mila euro al reparto Pneumologia dell’Ospedale Infermi di Rimini.

Associazione sportiva Athetic Poggio, Associazione Il Percorso di Poggio Torriana e la Pro Loco di Torriana: donano 5mila euro all’Ospedale Infermi di Rimini.

Riccione Chapter, Club Ufficiale Harley – Davidson di Riccione: donano 1.500 euro all’ospedale Ceccarini di Riccione.

Comitati di quartiere di Cattolica: donano 1.350 euro all'Infermi.

Le donazioni in materiale

La città Heyuan, della Provincia di Guangdong: dona 200mila mascherine chirurgiche alle province emiliano romagnole.

Andrea Acquaviva, imprenditore di Cattolica: produce e dona 4.000 mascherine a enti, Croce rossa e ospedale.

Marco Fusco, imprenditore di Morciano: dona migliaia di mascherine ai suoi concittadini

TMV di Damiani e Fraternali, l'ECU discount di Cattolica, La Boutique di Stefano Zangheri e Domingo Salotti: donano oltre 8.000 mascherine suddivise tra Comune di Cattolica, Croce Rossa, Guardia di Finanza, Carabinieri, Guardia Costiera, Coi Protezione civile Valconca, la residenza per anziani Galli, le suore Maestre Pie, l'Auser, la Protezione Civile di Gradara e l'ospedale Infermi di Rimini.

Azienda Derma 2.0 di Santarcangelo: dona 1.000 mascherine al COI di Protezione Civile Bassa Valmarecchia.

Associazione Italia-Cina: dona 1.000 mascherine, 250 tute asettiche e litri di gel igienizzante.

So.di.fer. di Santarcangelo: dona 600 mascherine monouso alla Protezione civile della bassa Valmarecchia

Valpharma Group di Pennabilli e San Marino: dona gel igienizzante all’Ospedale Infermi di Rimini e all’Ospedale di Stato di San Marino, alla Casa di Riposo residenza sanitaria La Fiorina di San Marino e agli ambulatori di Medicina di base e pediatria di Pennabilli.

Gruppo SGR: acquistato 4 letti e altre attrezzature per il nuovo reparto di terapia intensiva

Rotary Club Riccione Perla Verde: dona un autofurgone alla Consulta Alimentare di Riccione

Club Rotary di Rimini, Rimini Riviera, Riccione Cattolica e Novafeltria-Alto Montefeltro: acquista due ecografi transpolmonari portatili per le Unità Operative di Anestesia-Rianimazione e Pneumologia degli Ospedali locali.

Formula Servizi: dona il fabbisogno giornaliero di acqua ai pazienti ricoverati nei reparti Covid degli Ospedali di Forli, Cesena, Rimini, Fermo, Ascoli Piceno e San Benedetto del Tronto.

AIL Rimini: donate uova di Pasqua a tutti gli operatori (medici, infermieri, OSS) dei reparti Covid