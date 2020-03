La mamma è ricoverata in ospedale e la figlia trova il modo per comunicare con lei

L'emergenza e il rischio contagio da coronavirus rende impossibile andare a trovare la mamma ricoverata in ospedale, nel reparto di cardiologia. Le misure di sicurezza sono necessarie, ma la figlia non si perde d'animo e, non potendo parlare direttamente con lei, trova il modo per contattare la madre: le regala un telefono.

Può sembrare semplice pensare al cellulare, ma se la mamma non lo sa usare, diventa tutto più difficile. La figlia allora prova a spiegarglielo a distanza e le scrive una lettera in cui aggiorna la paziente su come procede la vita familiare all'esterno, ma soprattutto le dà preziose indicazioni su come utilizzare il telefono. Compreso l'uso del caricabatterie. Dopo alcune prove e qualche aiuto, il regalo ha "funzionato" e tutta la famiglia si è sentita più vicina in queste giornate di lontananza forzata.

