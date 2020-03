La Prefettura: "Ulteriori provvedimenti restrittivi ma nessuna zona rossa"

Nella serata di giovedì la Prefettura di Rimini ha diramato un comunicato che annuncia come "in relazione all’evoluzione del quadro della situazione epidemiologica delineata dall’AUSL Romagna e sulla base delle esigenze provenienti dal territorio provinciale, ai fini del contenimento del contagio, è in corso di definizione un apposito provvedimento regionale, di cui si prevede l’emanazione nella giornata di domani, previa interlocuzione con il Ministero dell’Interno, per l’adozione di una serie di misure maggiormente restrittive incidenti sulla mobilità e sulle attività produttive e commerciali per la provincia riminese. È stato sottolineato, al riguardo, che l’intervento previsto non consiste nella istituzione di una zona rossa".

