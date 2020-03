Coronavirus, Montevecchi (Lega): "Al personale sanitario va riconosciuto un compenso straordinario"

Il consigliere regionale della Lega Matteo Montevecchi interviene con un commento a sostegno dei sanitari, ringraziandoli per gli sforzi di queste settimane necessari per le cure dei malati positivi al Covid19.

"In questi giorni riceviamo racconti che testimoniano l’impegno e la dedizione di medici, infermieri e professionisti sanitari, che stanno compiendo sforzi enormi per contrastare il diffondersi del Coronavirus. A loro va la nostra solidarietà e la nostra riconoscenza. A ciò aggiungiamo l’impegno affinché il sistema sanitario faccia il massimo sforzo per tutelarne l’incolumità fisica e la salute mentre fronteggiano un male tanto grave.

Il Paese è alle prese con un’emergenza che sta mettendo a dura prova la nostra Sanità, la nostra economia e le nostre famiglie: a loro va il nostro pensiero affettuoso e riconoscente e l’invito a non cedere alla fatica dei sacrifici e a proseguire con coraggio fede e speranza. E’ importante, nell'affrontare questa prova, che noi tutti, cittadini con responsabilità e senso di solidarietà, mettiamo in campo azioni orientate al bene comune. È fondamentale rispettare le indicazioni delle istituzioni basate su evidenze scientifiche. È inoltre necessario che i problemi economici, non meno gravi, che la situazione comporta trovino giusto rilievo e soluzione. Riteniamo opportuno che a tutto il personale sanitario venga riconosciuto un compenso straordinario per le fatiche di questi giorni, pure nella convinzione che per loro conti soprattutto la tutela della salute. Vogliamo che alle famiglie sia alleviato il fardello conseguente alla chiusura delle scuole con adeguati supporti economici e giuridici. Confermiamo la nostra vicinanza al mondo del lavoro, di qualsiasi tipo esso sia, per il quale è necessario valutare, senza indugio, ogni tipo di azione utile a tutela sia dei posti di lavoro che degli imprenditori. Dobbiamo mantenere la schiena dritta, evitando il panico, stringendoci alle nostre istituzioni. L’emergenza finirà ed avremo modo di ripartire come una grande Nazione come altre volte abbiamo fatto nel passato".