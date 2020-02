L'assessore Donini fa il punto sul Coronavirus: salgono a 15 i positivi a Rimini

Nel pomeriggio di venerdì l'assessore regionale alla Sanità, Raffaele Donini, ha fatto il punto sui casi di Coronavirus i Emilia Romagna. Effettuati 1550 tamponi, solo sui casi sintomatici, per non intasare i laboratori. Ad oggi ci sono 217 persone positive al Coronavirus ricoverati in Regione, 28 in più rispetto a quelli della mattinata. 138 Piacenza, 35 Parma, 4 Reggio Emilia, 22 Modena, 2 Bologna, 1 Ravenna, 15 a Rimini. Due i deceduti, di cui una donna di 81 anni che risiede a Parma. Sia a livello quantitativo che qualitativo, i dati sono in linea con le giornate precedenti: il 54% dei positivi è in isolamento nella propria abitazione ed è asintomatico. Fra gli ospedalizzati, 11 sono in terapia intensiva e rappresentano il 5%. "La struttura sanitaria sta reggendo - ha spiegato Donini - non sono andati in crisi nè i reparti Infettivi nè quelli di Terapia Intensiva. Tutti gli ospedali sono in grado di far fronte a questa situazione".

"Ci sarà un decreto del presidente del Consiglio dei Ministri che varrà per tutta l'Italia - ha aggiunto l'assessore alla Sanità. - Divide l'Italia in tre zone a seconda del numero dei casi registrati. Al momento il documento è ancora in corso di redazione e verrà diffuso nella giornata di domenica. A grandi linee si è deciso la sospensione dei servizi educativi di ogni ordine e grado, le direzioni didattiche possono comunque decidere l'apertura delle sedi al personale. Mi preme sottolineare che questa misura è stata strettamente indicata dall'Istituto Superiore della Sanità. Sono sospesi anche gli eventi sportivi, a meno che non si svolgano a porte chiuse, e le manifestazioni anche culturali e cerimonie religiose. Noi abbiamo chiesto di valutare degli indici quantitativi per farci capire se teatri e cinema possano aprire ma, il Governo, si è riservato un approfondimento scientifico. Nella giornata di domenica avremo indicazioni in questo senso. Come Regione, poi, abbiamo reiterato la richiesta di misure economiche per tutte le zone colpite e, lunedì, il presidente Bonaccini sarà a Roma per ribadire questo punto".