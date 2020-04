Novità e classici arrivano a domicilio con la "Biblioteca a casa tua"

A San Giovanni in Marignano è possibile da martedì richiedere libri disponibili nel catalogo della Biblioteca comunale e riceverli comodamente a casa grazie al personale della Biblioteca.

“Mentre la situazione si va piano piano stabilizzando si cerca di riabilitare strumenti e servizi a favore dei cittadini marignanesi. In questo tempo sospeso sicuramente la possibilità di leggere può essere un’occasione importante di riflessione, approfondimento, ma anche di nutrimento e benessere. La cultura è un volano importante in questa fase di timida ripresa, in quanto può offrire occasioni di evasione e di crescita personale. Ringraziamo il personale comunale che in questa emergenza si sta facendo trovare sempre pronto alle varie istanze e necessità dell’utenza. Auspichiamo che tanti cittadini possano ricorrere a questo servizio e che possa essere salutato come una bella opportunità”.

Il servizio

Si cercano i libri sul catalogo digitale della Biblioteca di San Giovanni in Marignano: “Scoprirete – Rete bibliotecaria di Romagna e San Marino” (https://scoprirete.bibliotecheromagna.it/opac/Opac.do) e si seleziona la biblioteca di San Giovannni al momento della ricerca.

Per richiedere il libro si può chiamare il numero 0541.828157 nei giorni di lunedì, mercoledì, venerdì, sabato dalle 9.00 alle 12 o inviare una mail a: biblio@marignano.net.

Al momento della richiesta vanno specificati: i dati relativi al libro o ai libri (titolo e autore); i dati relativi all’utente, numero di tessera della biblioteca (se disponibile); nome e cognome utente, indirizzo, recapito telefonico. possibile richiedere fino ad un E' possibile richiedere un massimo di quattro 4 libri per tessera e il prestito ha una durata di 30 giorni (eventualmente prorogabile di ulteriori 15 giorni). I libri si ricevono comodamente a casa nelle mattinate del martedì e del giovedì successivo alla richiesta (orario di riferimento dalle 9.00 alle 12.00, può variare dal numero di consegne programmate).

Nel caso non si sia in possesso della tessera della biblioteca la si può richiedere inviando l’apposito modulo compilato e firmato all’indirizzo: biblio@marignano.net. Il servizio è riservato ai cittadini di San Giovanni in Marignano. I libri scaduti in questo periodo non sono soggetti a solleciti. Potranno essere regolarmente riconsegnati senza penali per il ritardo alla riapertura della Biblioteca.