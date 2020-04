Gli sciacalli dell'epidemia, fioccano le telefonate truffa

Nonostante l'epidemia di Coronavirus, che continua a preoccupare tutto il Paese e soprattutto il nostro territorio, c'è chi in questo periodo cerca di approfittare della situazione per mettere in piedi truffe meschine ai danni di chi è chiuso nella propria abitazione con mille pensieri in testa. Sono diverse, infatti, le segnalazioni arrivata a Sgr da parte degli utenti che sono stati contattati da un fantomatico call center che si spaccia per l'azienda fornitrice. Dall'altro capo del telefono una voce che sostiene di essere un dipendente della società e che ci informa di quella che, a primo avviso, sembrerebbe essere una buona notizia. "Siamo di Sgr - è più o meno il tenore della telefonata - e visto che c'è questa epidemia in corso la società ha deciso di venire incontro ai propri clienti offrendo loro di abbassare i costi dell'energia elettrica e del gas. Basta che mi confermi i suoi dati dandomi il codice fiscale". Basta un "sì", quindi, per ritrovarsi appioppato un contratto con un altro fornitore sconosciuto i cui costi sono altrettanto oscuri. Contattata, Sgr spiega di aver avuto diverse segnalazioni di questo tipo di telefonate e, allo stesso tempo, conferma che si tratta di un tentativo di truffa. L'azienda, completamente estranea, aggiunge di aver sospeso l'attività commerciale e di marketing proprio a causa dell'epidemia di Coronavirus.

