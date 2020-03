Gli sciacalli dell'epidemia: ladri nel magazzino della Croce Rossa

Nella notte tra martedì e mercoledì i malviventi hanno fatto visita alla sede della Croce Rossa riminese, in via Marecchiese, riuscendo a entrare nei magazzini dei volontari. Secondo quanto emerso, ad essere asportate sono state alcune vecchie divise, dei caschi e una bicicletta. L'ipotesi più accreditata è che si sia trattato di un gruppo di malfattori che, indossando i capi d'abbigliamento, possa aggirarsi per la città chiedendo donazioni o mettendo a segno delle truffe. Si tratta di vecchie divise blu, non più in uso ai volontari che portano quelle arancioni, e si raccomanda la massima attenzione e di avvisare immediatamente le forze dell'ordine in caso di strane richieste da persone che indossano i simboli della Croce Rossa.

