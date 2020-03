Coronavirus: "Scuole chiuse in tutta Italia", poi la frenata. Per la Regione sarebbe la terza settimana di stop

Scuole chiuse per il coronavirus in tutta Italia fino al 15 marzoScuole chiuse in tutt'Italia: per l'Emilia-Romagna sarà la terza settimana di stop alle lezioni

„Scuole chiuse in tutt'Italia fino a metà marzo. Manca l'ufficialità, ma è quanto sarebbe stato disposto mercoledì mattina il Governo. Tuttavia, dopo che la notizia è stata ribattuta dalle agenzie e pubblicata dai media nazionali, il ministro frena. Così il ministro dell'Istruzione Azzolina: "Nessuna decisione sulla chiusura delle scuole è stata presa, abbiamo chiesto un approfondimento al comitato tecnico-scientifico. La decisione arriverà nelle prossime ore". Il provvedimento era stato ventilato già dalla mattina. La chiusura sarebbe disposta a partire da domani, giovedì, fino a tutta la settimana successiva, cioè il 15 marzo. Per l'Emilia-Romagna, dove le scuole sono già chiuse, questo significherebbe un allungamento del provvedimento, con un'ulteriore chiusura per la terza settimana consecutiva. Il provvedimento riguarda anche le università. Il Ministero dell'Istruzione è al lavoro per implementare la didattica a distanza“