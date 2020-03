Spacciatori e crisi isteriche in famiglia, altri denunciati per essere usciti di casa

E' di 5 persone denunciate il bilancio dei controlli della polizia di Stato che, ogni giorno, pattugliano le strade per far rispettare l'ordinanza anticontagio. Tra questi due riminesi, di 50 e 55 anni, che in occasioni diverse sono stati pizzicati a zonzo e lontani dalle loro abitazioni. Entrambi hanno dichiarato di essere a conoscenza del decreto per l'epidemia ma, allo stesso tempo, hanno spiegato di essere stufi e di voler comunque andare a spasso correndo anche il rischio di venire deferiti all'autorità giudiziaria. Il Coronavirus, comunque, non ferma neanche lo spaccio e verso le 17 di mercoledì gli agenti hanno intercettato un giovane nordafricano su lungomare. Insospettiti dalla sua presenza si sono appostati fino a quando è arrivato un secondo giovane che iniziato a confabulare con lo straniero. Il personale delle Volanti è entrato in azione e, mentre quello che si è poi rivelato essere l'acquirente è fuggito, gli agenti sono riusciti a bloccare lo spacciatore sulla spiaggia. E' emerso che si trattava di un tunisino 20enne e che, nelle sue tasche, c'erano 25 dosi di eroina per un totale di 11 grammi. C'è, in fine, un "dramma" famigliare dietro la denuncia che si è beccato un 25enne di Montescudo fermato, nella tarda serata, a Rimini. Il ragazzo ha dichiarato di essere uscito di casa in quanto non sopportava più le crisi isteriche della madre che, obbligata a non uscire, non poteva andare dall'estetista e dalla parrucchiera. Stesso discorso per un romeno 27enne che, fermato fuori dalla propria abitazione, ha spiegato di aver avuto un feroce litigio con la fidanzata peruviana al termine del quale la donna lo ha buttato fuori dall'appartamento.

