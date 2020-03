"Cerchiamo la farmacia di turno" ma quella aperta era sotto casa loro

Nonostante sembra che la gente abbia capito di rimanere chiusa in casa, per evitare il diffondersi dell'epidemia di Coronavirus, non mancano i furbetti che si inventano le scuse più assurde per uscire e andare a zonzo. E' il caso dei due uomini, un napoletano 38enne e un riminese 43enne entrambe vecchie conoscenze delle forze dell'ordine, intercettati dalle pattuglie della polizia di Stato nella tarda serata di sabato. A bordo di una vettura, la coppia è stata fermata a Marina Centro e il guidatore ha sostenuto di stare accompagnando l'amico a una farmacia di turno per acquistare delle medicine urgenti. Dagli accertamenti degli agenti, che hanno controllato la residenza di entrambi, è però emerso che avevano una farmacia di turno a poche centinaia di metri dalla loro abitazione nonostante questi continuassero a sostenere di averla trovata chiusa. I due, quindi, sono stati denunciati per inosservanza del provvedimento delle autorità.

Il tuo browser non può riprodurre il video. Devi disattivare ad-block per riprodurre il video. Spot Il video non può essere riprodotto: riprova più tardi. Attendi solo un istante , dopo che avrai attivato javascript . . . Forse potrebbe interessarti , dopo che avrai attivato javascript . . . Devi attivare javascript per riprodurre il video.