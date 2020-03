Seguono la messa in streaming giardino in, 6 donne denunciate

Sono dovuti intervenire i carabinieri, nella tarda mattinata di domenica, per un assembramento di persone nel giardino della chesa ortodossa. Secondo quanto emerso, intorno alle 10 un gruppo di donne dell'est Europa si era radunata all'aperto per seguire su un tablet, in diretta streaming, la messa che veniva celebrata all'interno della parrocchia. I canti e le preghiere non sono passati inosservati e, in via Popilia, sono intevenute due pattuglie dell'Arma. I carabinieri, al termine degli accertamenti, hanno provveduto a denunciare le 6 donne che stavano pregando per inosservanza al provvedimento della autorità in materia di contenimento del Coronavirus.

