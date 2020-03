Coronavirus, Serena Grandi: "Chiambretti positivo, ci siamo baciati in puntata, e poi sono stata dalla D'Urso"

Il presentatore tv Piero Chiambretti è risultato positivo al coronavirus, insieme a lui anche la madre anziana. Ad entrare in contatto con l'artista, che conduce il programma CR4 La Repubblica delle Donne, in onda su Mediaset, sono state diverse persone, fra cui l'attrice bolognese Serena Grandi, da anni riminese d'adozione.

All'agenzia Adnkronos la Grandi ha anche raccontato di averlo baciato in puntata, durante la trasmissione, e di essere poi stata da Barbara D'Urso, per ben due volte, ospite della sua trasmissione.

"Sono stata da Piero Chiambretti per ben due volte, ci siamo abbracciati e baciati e in attesa di capire che tipo di protocollo devo dire mi metto in autoquarantena", ha raccontato l'attrice - Sono tanto tanto dispiaciuta per Piero. Mi hanno detto che ha una broncopolmonite, spero guarisca presto. Sono preoccupata anche molto per la mamma anziana. Io sono ipocondriaca e sono preoccupata ma per ora sto benissimo".

Giorni dopo l'ospitata nel calotto di CR4 ricorda poi di avere avuto febbre e tosse per qualche giorno, ma ha pensato che fosse dovuta alla radioterapia a cui si è sottoposta per un tumore al seno.