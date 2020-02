Coronavirus, il sindaco Ciotti: "Non c'è conferma che il contagiato sia di Morciano"

"In merito alle notizie diffuse inerenti l'individuazione di un caso sospetto residente a Morciano si sottolinea che ciò non è confermato. Si sottolinea la necessità di attenersi a notizie ufficiali al fine di non ingenerare inutili e dannosi allarmismi".

Con queste parole il sindaco di Morciano di Romagna Giorgio Ciotti mette il punto sui rumors che davano come residente a Morciano il paziente affetto da Coronavirus.