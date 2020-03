Coronavirus, positivo il sindaco di Misano Adriatico: "Continuerò a combattere questa battaglia"

Anche il sindaco di Misano Adriatico, Fabrizio Piccioni, è positivo al Coronavirus. A darne notizia è lo stesso primo cittadino: "Questa settimana ho seguito tutte le vicende relative ai provvedimenti per il contrasto al Coronavirus direttamente da casa mia perché affetto da febbre e tosse. Proprio sabato ho ricevuto il risultato del tampone che ha dato esito positivo. Ma non sarà questo a fermarmi. I provvedimenti adottati in questi giorni hanno limitato fortemente gli spostamenti delle persone, ma questo è l’unico modo per contenere al massimo i contagi. Più saremo bravi e rigorosi a rispettare queste restrizioni, prima ne usciremo tutti, tanto è vero che oggi a Misano c'è solo un positivo in più rispetto a venerdì. Sono orgoglioso di voi, ma dobbiamo tenere duro per un altro po'. Oggi a Misano abbiamo 43 pazienti positivi e diverse persone in quarantena, ma i nostri comportamenti sono determinanti per contenerli ancora di più. Questo è un periodo dove occorre una grande responsabilità, ci stiamo comportando bene ma bisogna fare in modo di limitare al massimo gli spostamenti, fare solo quelli assolutamente indispensabili. La macchina comunale è ricca di competenze, la giunta sta lavorando per le emergenze di questi giorni e tutto sta andando avanti regolarmente. E poi io son qui e da casa, come in questi giorni, continuerò ad impegnarmi per combattere e vincere questa battaglia insieme a tutti voi. Misano tornerà a essere la Misano di sempre: allegra, ospitale e colorata".

Il tuo browser non può riprodurre il video. Devi disattivare ad-block per riprodurre il video. Spot Il video non può essere riprodotto: riprova più tardi. Attendi solo un istante , dopo che avrai attivato javascript . . . Forse potrebbe interessarti , dopo che avrai attivato javascript . . . Devi attivare javascript per riprodurre il video.