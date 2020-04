Il sindaco Gnassi annuncia controlli ancor più serrati della Municipale

"Il Comune di Rimjni la prossima settimana e fino a Pasquetta aumenterà le pattuglie della Polizia locale per vigilare in spiaggia, in centro, nei parchi sulle misure di distanziamento sociale e sul rispetto rigoroso delle restrizioni dell'ordinanza 'Rimini'. Questo perché il rischio è che le festività e la bella stagione convincano le persone ad uscire visto 'che il peggio è passato'". Ad annunciarlo è il sindaco, Andrea Gnassi, che promette un ulteriore giro di vite per chi dovesse essere sorpreso a zonzo nonostante i provvedimenti anticontagi. La situazione è ancora molto critica e, a chi pensa di essersi lasciato alle spalle il peggio dell'epidemia, il primo cittadino ribadisce: "Non è così. Anzi comportamenti individuali sbagliati nei prossimi 10 giorni rischiano di compromettere il tanto fatto sinora. Non ce lo possiamo permettere prima di tutto per la salute, nostra e dei nostri figli e dei nostri anziani. E non ce lo possiamo permettere anche economicamente visto che il sacrificio di queste settimane e della prossima può consentirci di ritornare prima alla vita che si esprime con libertà. Aumenteremo uomini e controlli, in appoggio e a sostegno di quanto previsto dall'ordinanza 'Rimini' con la quale, con il coordinamento del Prefetto e del Questore, abbiamo deciso di confermare fino al 13 aprile blocchi, varchi, controlli fitti su tutto il territorio provinciale. E saremo ancora più inflessibili nei giorni della Pasqua. Spiace dirlo e attuarlo ma davvero è per il bene di ognuno di noi. E per uscirne prima".

