Le sirene del 118 per abbracciare il personale dell'Infermi in prima linea

Le ambulanze del 118, nel pomeriggio di mercoledì, hanno voluto abbracciare simbolicamente il personale dell'Infermi impegnato in prima linea a combattere l'epidemia di Coronavirus. Così come i vigili del fuoco, lunedì scorso, si sono ritrovati nel piazzale del pronto soccorso coi loro mezzi facendo suonare le sirene, anche gli autisti e i soccorritori di Romagna Soccorso hanno radunato ambulanze e auto medicalizzate per testimoniare la loro vicinanza a tutto il nosocomio. Un minuto che ha visto le persone affacciarsi dalle finestre e, medici e infermieri, sospendere il loro duro lavoro per ringraziare quanti in questi giorni sono corsi in ogni angolo della provincia per prestare i primi soccorsi ai malati di Covid-19.

