Sirene e applausi per ringraziare medici e infermieri in trincea

Sono arrivati nel pomeriggio di lunedì, prima all'Infermi di Rimini e poi al Ceccarini di Riccione, con le autobotti e dopo aver acceso le sirene hanno applaudito a lungo medici e infermieri impegnati in trincea per combattere il Coronavirus. E' stato questo il modo dei vigili del fuoco per testimoniare la loro vicinanza ai sanitari che, da settimane, sono impegnati in prima fila contro l'epidemia. Un gesto molto apprezzato in entrambi i nosocomi col personale che, a sua volta, ha applaudito gli uomini del 115.

Il tuo browser non può riprodurre il video. Devi disattivare ad-block per riprodurre il video. Spot Il video non può essere riprodotto: riprova più tardi. Attendi solo un istante , dopo che avrai attivato javascript . . . Forse potrebbe interessarti , dopo che avrai attivato javascript . . . Devi attivare javascript per riprodurre il video.