Solidarietà digitale, azienda riminese mette a disposizione l'App per timbrare col cellulare

Nell'ambito dell'iniziativa Solidarietà digitale Zeitgroup ha deciso di aiutare le aziende, in questo periodo di criticità dovuto all'epidemia di Coronavirus, mettendo a disposizione ZGMobile l'app per timbrare la presenza con lo smartphone. L'azienda riminese è esperta da oltre trent’anni nella rilevazione presenze e controllo accessi e il suo obiettivo è proporre soluzioni innovative per semplificare l'attività di gestione delle risorse oltre che ridurne tempi e costi. Nel Dpcm 11 marzo 2020 art. 1 comma 7.a si raccomanda che "sia attuato il massimo utilizzo da parte delle imprese di modalità di lavoro agile per le attività che possono essere svolte al proprio domicilio o in modalità a distanza" ed è proprio in questo senso che l'azienda riminese è voluta venire in aiuto di quelle ditte che hanno i propri dipendenti impiegati in casa. "Sappiamo che molte aziende non hanno strumenti per rilevare la presenza ("timbratura") dei dipendenti da remoto, per questo vogliamo renderci utili" dichiara Antonio Borsetti, fondatore di Zeitgroup. ZGMobile è attivabile in poche ore e sarà gratuita fino al 30 giugno, senza alcun obbligo né tacito rinnovo.

Il tuo browser non può riprodurre il video. Devi disattivare ad-block per riprodurre il video. Spot Il video non può essere riprodotto: riprova più tardi. Attendi solo un istante , dopo che avrai attivato javascript . . . Forse potrebbe interessarti , dopo che avrai attivato javascript . . . Devi attivare javascript per riprodurre il video.