Coronavirus, solidarietà digitale: i servizi gratuiti per chi vive nella zona rossa

Solidarietà digitale: tutti i servizi gratuiti per chi vive nelle zone rosse

PerPer chi si trova nelle zone interessate dalle misure urgenti di contenimento e gestione del contagio per il Covid19 il Ministero per l'Innovazione tecnologica e la digitalizzazione ha messo in campo un'iniziativa di solidarietà digitale con servizi gratuiti e soluzioni innovative.

Alcuni servizi disponibili

SMART WORKING

Connexia

Di cosa si tratta: Connexia mette a disposizione per due settimane l’uso gratuito della piattaforma di smart working Webex, a tutte le realtà che lo richiederanno. Al termine del periodo non ci sarà alcun obbligo o costo per l'utente. Per attivare il servizio bisogna inviare una richiesta alla mail cloud@connexia.com indicando il nome dell’azienda e nomi, cognomi e indirizzi email delle persone che dovranno schedulare le sessioni

SERVIZI

Amazon Web Services

Di cosa si tratta: Amazon Web Service - AWS offre un pacchetto di crediti per fornire a Pubbliche Amministrazioni, organizzazioni non governative e non profit, startup e imprese, l'accesso a piano di supporto e canale di assistenza AWS per progetti legati all’emergenza. È possibile inviare le richieste di adesione via mail a awsforitaly@amazon.com

CONNETTIVITÀ

Eolo

Di cosa si tratta: Eolo offre un mese di connettività internet gratuita ai clienti che risiedono nelle zone rosse. L’attivazione è automatica

SMART WORKING

Cisco Italia e IBM

Di cosa si tratta: Per aziende e professionisti, disponibile gratuitamente l’accesso a Cisco Webex Meetings: la piattaforma consente il lavoro da remoto, permette di pianificare e partecipare a riunioni, collaborare e condividere documenti e dati. Previsto inoltre, l’affiancamento e il supporto da parte di volontari IBM

INFORMAZIONE E INTRATTENIMENTO

Gruppo Mondadori

Di cosa si tratta: Abbonamenti gratuiti per tre mesi ai magazine del Gruppo Mondadori. Il servizio consente la lettura delle riviste in formato digitale per i cittadini che vivono nelle zone rosse.

Testate disponibili: CasaFacile, Chi, Donna Moderna, Focus, Focus Junior, Focus Storia, GialloZafferano, Grazia, Icon, Icon Design e Tv Sorrisi e Canzoni.

E-LEARNING

Amazon

Di cosa si tratta: Amazon offre gratuitamente webinar di formazione, della durata un’ora e trenta, su materie STEM e destinati ai docenti della scuola primaria e secondaria di I° grado delle zone rosse. I corsi riguarderanno le opportunità del Creative Learning e Coding applicate alla didattica. Durante l'attività verranno presentati strumenti gratuiti in grado di creare un innovativo "kit" per progetti in classe. Per partecipare è possibile inviare una mail a itfctourleaders@amazon.comcon oggetto “Webinar STEM”, indicando le proprie generalità e l’istituto di appartenenza. Il docente riceverà una mail con le istruzioni e le credenziali di accesso

SERVIZI

Italia Online

Di cosa si tratta: Per tutti coloro che risiedono nei comuni della zona rossa, Italia Online rende disponibile gratuitamente per un anno la Libero Mail Pec da 1 giga. Il servizio è attivabile dal 9 al 30 marzo 2020 visitando l’indirizzo web mailpec.libero.it

CONNETTIVITÀ

Vodafone

Di cosa si tratta: Per i residenti nelle zone rosse, Vodafone elimina i limiti di minuti, SMS e giga. Inoltre, per facilitare le procedure di smart working, prevista l’eliminazione dei limiti di traffico dati sulle SIM voce per le utenze di imprese e partite iva italiane. Le iniziative sono attive per un mese. L’attivazione del servizio è automatica

CONNETTIVITÀ

Fastweb

Di cosa si tratta: Fastweb offre gratuitamente l’aumento fino a 50GB del pacchetto dati di tutte le SIM ricaricabili per gli utenti residenti nelle zone rosse. Il servizio non ha scadenza e resterà incluso nell’offerta dell’utenza per sempre. L’ attivazione è automatica

E-LEARNING

Weschool

Di cosa si tratta: WeSchool (powered by TIM) è la piattaforma di classe digitale che permette ai docenti, da smartphone, tablet o computer, di portare in modo molto semplice la propria classe online, condividere materiali, creare discussioni, discutere sui contenuti, gestire lavori di gruppo, verifiche e test. E’ inoltre presente un’aula virtuale per fare video streaming a distanza. Consulta la guida per usare gratuitamente la piattaforma. Accedi attraverso Piattaforma web, App Android o App iOS

INTRATTENIMENTO

Amazon Prime

Di cosa si tratta: Amazon mette gratuitamente a disposizione degli utenti residenti in zona rossa la piattaforma di streaming Prime Video fino al 31 marzo 2020. L’attivazione è automatica, accedendo online a Prime Video o scaricando la app Prime Video su tablet, smart TV, cellulari Ios o Android

INFORMAZIONE E INTRATTENIMENTO

Gruppo Mondadori

Di cosa si tratta: I cittadini che vivono nelle zone rosse possono accedere gratis alla lettura di un e-book a scelta (tra saggistica, narrativa, varia e libri per ragazzi) del catalogo Mondadori. Il libro scelto potrà essere letto con l’app Kobo Books, disponibile gratuitamente per smartphone, tablet e pc.

SMART WORKING

Microsoft

Di cosa si tratta: Tecnologia ed esperti IT a disposizione gratuitamente per permettere l’adozione di soluzioni di smart working, anche in mobilità, per PMI, imprese private e pubbliche, istituzioni e scuole, sia già clienti che no

Anche Joinconference mette a disposizione i propri servizi di audio e videoconferenza per smart working gratuitamente alle aziende e ai professionisti che risiedono nelle zone rosse. Puoi richiedere il servizio scrivendo una mail a emergenza.covid@joinconferencing.com oppure sulla pagina online dedicata

CONNETTIVITÀ E SERVIZI

Tim

Di cosa si tratta: Per la Pubblica Amministrazione e per le utenze business, TIM rende disponibili, indipendentemente dall’area geografica, 100 Giga gratuiti per 30 giorni a tutte le linee mobili business con bundle dati attivo. Gli utenti interessati verranno informati con un SMS, rispondendo al quale potranno attivare il servizio