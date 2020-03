Coronavirus, Soroptimist e Lions Club donano ottomila euro all'Infermi

Soroptimist Club Rimini e Lions Club Rimini Host sostengono insieme l’ospedale “Infermi” di Rimini mettendo a disposizione le proprie risorse e donando ottomila euro in favore dei due reparti che si trovano in prima linea ad affrontare questa emergenza dai contorni drammatici.

Sarà acquistata direttamente dai fornitori e subito messa a disposizione, arriverà entro venerdì, un’ampia dotazione di adeguati presìdi medici per agevolare la postura dei pazienti in rianimazione, utilissimi ad alleviare la loro sofferenza favorendone la respirazione, nonché una serie di dispositivi pneumologici specifici per la diagnostica. Un acquisto fondamentale, come indicato dal dottore Giuseppe Nardi, Direttore dell’Unità Operativa di Anestesia Rianimazione, e dal dottor Luigi Arcangelo Lazzari Agli, Direttore dell’Unità Operativa di Pneumologia.

Soroptimist Club Rimini (tutto al femminile) e Lions Club Rimini Host, sensibili allo stato d’emergenza, hanno concordato e messo in atto questo primo intervento con estrema rapidità mantenendosi a disposizione dei reparti dell’ospedale “Infermi” di Rimini anche per l’immediato futuro quando, una volta ridotto lo stato d’allerta generale, i reparti stessi non potranno abbassare la guardia e richiederanno ulteriori interventi mirati all’esigenza di portare a completa guarigione tutti i pazienti ricoverati ed assistiti a domicilio.