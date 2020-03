Coronavirus, stop agli orti comunali coltivati dagli anziani

Un’ulteriore ordinanza in tema di misure per la gestione dell'emergenza sanitaria legata alla diffusione della sindrome da Coronavirus è stata emanata giovedì mattina dall’amministrazione comunale di Riccione. Si tratta di un atto del sindaco, Renata Tosi, che, per contrastare ogni ulteriore forma di assembramento di persone, ordina la sospensione delle attività di gestione degli orti su terreno comunale siti in via Empoli e in via Piemonte e il divieto di accesso ai medesimi da parte di chiunque, inclusi gli assegnatari. Gli orti comunali come è noto sono molto frequentati e usati dalle persone anziane, dai nonni della comunità riccionese, i più a rischio di complicanze in seguito all’infezione Covid-19 e quelli che maggiormente vanno tutelati.

Come noto nella giornata di mercoledì, Riccione con due diversi atti sindacali ha posto un freno alle uscite di casa senza validi motivi, all’attività sportiva nei parchi pubblici e in spiaggia, alle passeggiate lunghe chilometri e alle uscite senza limite di tempo con i cani. Inoltre dopo aver chiuso le casette dell’acqua e i parchi pubblici, nel comune di Riccione sono stati chiusi i bar ai distributori di benzina e alla stazione ferroviaria.

Un appello quindi viene rinnovato dal sindaco Tosi e da tutta la Giunta comunale di Riccione che ricorda ai cittadini di non uscire di casa: “Non uscire per cose futili. L'infezione è ancora troppo presente sul territorio comunale e saranno prese misure ancora più rigide a causa dei comportamenti irresponsabili. Dobbiamo capire che il nostro modo di combattere il virus è quello di stare a casa e lasciare che i medici, gli operatori sanitari, le forze dell'ordine, la protezione civile facciano il loro lavoro”.