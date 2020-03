Il Telegraph denuncia: "La quarantena italiana è una farsa"

La stampa britannica parla di "farsa" riguardo alla quarantena imposta dal Governo italiano alla Lombardia e a vaste aree del nord, per contenere l'epidemia di coronavirus. In particolare, il 'Telegraph' denuncia il "caos" che si è verificato domenica sera, quando "a decine di voli provenienti dalle aree interessate è stato consentito di atterrare in Gran Bretagna". I voli provenienti dal solo aeroporto milanese di Malpensa, riporta ancora il 'Telegraph' sono stati 17. "All'arrivo i passeggeri non sono stati messi in quarantena o sottoposti al test per il virus, col timore che possano ora diffondere la malattia sul suolo britannico". Ad alimentare la polemica sempre il 'Telegraph', con una corrispondenza da Rimini, riporta come "anche in quarantena gli italiani vanno avanti più che mai con 'la dolce vita'".