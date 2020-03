Tiene aperto il negozio di arredamento, imprenditore denunciato

Nelle ultime ore sono state tre le persone denunciate dai carabinieri di Rimini per non aver ottemperato alle misure di sicurezza per contrastare il contagio da Coronavirus. In particolare, a finire nei guai è stato un imprenditore 42enne che aveva tenuto aperto il prorpio negozio di arresamento nonostante non rientrasse in quelle categorie di prima necessità. Gli altri due deferiti per inosservanza del provvedimento delle autorità sono un albanese 30enn e una romena 38enne, entrambi sono stati sorpresi dalle pattuglie dell'Arma mentre si trovavano al volante delle rispettive autovetture e non hanno fornito motivazioni valide che giustificassero la loro uscita.

