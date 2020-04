Tolto un blocco al confine tra Marche e Romagna, sostituito con un varco presidiato dai carabinieri

Una buona notizia per i cittadini di Montefiore Conca e Tavoleto: nella giornata di lunedì il blocco posto sulla Sp 36 (via Tavoleto), al confine tra Emilia - Romagna e Marche, è stato definitivamente rimosso per essere sostituito da un varco presidiato con postazione fissa dalle forze dell'ordine (affidato ai carabinieri della stazione di Montefiore Conca). Blocco che - si ricorda - era stato sospeso fin dalle primissime ore in attesa del provvedimento di rettifica da parte della Protezione Civile regionale. E' possibile transitare regolarmente da una parte all'altra del confine, nel rispetto delle limitazioni imposte dai decreti nazionali e dalle ordinanze regionali, che permettono la mobilità solo per comprovate esigenze lavorative e di salute. La Sp 36 è una delle principali arterie di collegamento tra la Valconca e la provincia di Pesaro - Urbino. Per questo motivo il sindaco di Montefiore, Filippo Sica, insieme a tutta la Giunta, aveva deciso di attivarsi in maniera rapida per chiedere la rimozione del blocco e la riapertura parziale dell'arteria, facendosi così portavoce delle numerose richieste arrivate da lavoratori, strutture sanitarie ma anche dal collega sindaco di Tavoleto. Richieste che, dopo alcuni giorni di mediazione, sono state prontamente ascoltate dalle autorità provinciali e regionali. "Ringrazio sentitamente per la sensibilità dimostrata: il prefetto, la Protezione Civile, il questore ed il comandante del nucleo provinciale dei carabinieri di Rimini che tanto si sono prodigati per fare in modo che la nostra istanza, volta a sottolineare l’importanza della suddetta strada provinciale, fosse presa in considerazione, anche alla luce della necessità di spostamento del personale sanitario da Tavoleto e comuni limitrofi, verso la Cooperativa socio sanitaria di Ca Santino e la clinica Montanari di Morciano. Naturalmente, nell’ottica di limitare la circolazione delle persone fisiche all'interno di tutto il territorio nazionale, saranno ammessi tutti gli spostamenti ai sensi degli artt. 1 e 2 del decreto legge 25 marzo 2020, n.19".

