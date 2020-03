Start Romagna sospende le corse serali e notturne, domenica chiuso il Metromare

Sulla base dei decreti regionali riguardanti il contrasto della diffusione del COVID-19, il trasporto pubblico rimodula i servizi in concerto con l’Agenzia Mobilità Romagna (AMR) ed i provvedimenti sono immediatamente in vigore e fino a nuove disposizioni. Start Romagna invita tutti i clienti a monitorare il proprio sito www.startromagna.it e le pagine dei social network Facebook e Telegram, dove da domani saranno comunicate le variazioni nel dettaglio e che dipendono da provvedimenti restrittivi che si stanno susseguendo. Start Romagna raccomanda alla clientela di osservare scrupolosamente la distanza minima interpersonale prevista dalle disposizioni nazionali, come ricordato dalle comunicazioni presenti a bordo dei mezzi.

Per quanto riguarda il bacino di Rimini, viene sospeso il servizio serale e notturno sulle linee 4, 9 e 11. In particolare: sulla linea 4, in direzione Rimini FS sono sospese le corse in partenza da San Mauro Mare alle 20:05, 21:35, 22:30, 23:30 e 00:40; in direzione San Mauro Mare sono sospese la corsa in partenza da Rimini Tribunale alle 19:10 e le corse in partenza da Rimini FS alle 20:52, 21:45, 22:45 e 00:00. Sulla linea 9, in direzione Aeroporto, sono sospese le corse in partenza da Santarcangelo via Marini alle 20:05, 22:12 e 00:22; a corsa delle 21:05 viene limitata a Rimini FS. In direzione Santarcangelo via Marini sono sospese le corse in partenza da Aeroporto alle 19:00, 21:05 e 23:15. Sulla linea 11, in direzione Riccione piazzale Curiel, è sospesa la corsa in partenza da Rimini viale Dante Cap. alle 20:13 e in partenza da Rimini FS alle 21:20, 22:20, 23:20 e 00:20; in direzione Rimini FS sono sospese le corse in partenza da Riccione piazzale Curiel alle 21:00, 22:00, 23:00, 00:00 e 00:55. Per la giornata del sabato, le limitazioni di orario (orari domenicali) sono verificabili sul sito www.smartromagna.it. Il servizio del Metromare proseguirà regolarmente, tranne la sospensione la domenica. Su tutti i mezzi Start Romagna in servizio viene svolta giornalmente, in aggiunta alla tradizionale pulizia, l’attività di sanificazione straordinaria da parte di società specializzate, mediante l’utilizzo di prodotti specifici.