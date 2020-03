Coronavirus, tutti i servizi comunali aperti al pubblico: orari e modalità di accesso

L’emergenza sanitaria ha rivoluzionato le modalità di accesso e gli orari dei servizi comunali aperti al pubblico. In base alla tipologia di servizio sono state adottate diverse modalità organizzative in grado di coniugare le necessarie garanzie di prevenzione sanitaria per lavoratori e cittadini, con quelle di servizio. Si tratta di una situazione fluida – in continuo e rapido aggiornamento - che ogni settore sta gestendo al meglio, dando priorità alle urgenze e cercando di convogliare sul web o sul telefono, laddove possibile, i servizi non disponibili momentaneamente allo sportello.

Servizi demografici

Anagrafe: gli uffici rimangono aperti solo per pratiche urgenti o sottoposte a termine perentorio, tra cui:

1. Carte di identità solo se scaduta o rubata e solo se il titolare non sia in possesso di altro documento di riconoscimento (tipo passaporto, patente di guida)

2. Autentica di firma su dichiarazione per assegni insoluti;

3. Dichiarazione sostitutiva eredi per successione;

4. Compilazione moduli per pensioni estere.

Per informazioni e per l'apertura della porta telefonare: 0541 793922

info:https://www.comune.rimini.it/comune-e-citta/comune/anagrafe

Stato civile: l’ufficio è aperto solo ed esclusivamente per le denunce di nascita e morte. Per informazioni, 0541 793962

Elettorale: l’ufficio archivio anagrafe storica riceve le richieste di certificazione unicamente via mail all’indirizzo: anagrafe@comune.rimini.it,

Servizi cimiteriali: si riceve su appuntamento, via mail o telefono, ai seguenti contatti: cimiteri.comunali@comune.rimini.it, 0541 793800 – 0541 793801 – 0541 793803 – 0541 793808

Anagrafe Canina: accesso solamente via telematica trasmettendo le comunicazioni di iscrizione / cessione / decesso alla mail: elettorale@comune.rimini.it

Ufficio relazioni con il pubblico (URP): servizio attivo telefonicamente 0541/704704-704112, whatsapp 3316432314 e via mail urp@comune.rimini.it

Ufficio casa: attivo in smartworking. Contatti_Tel. 0541 704721 ufficiocasa@comune.rimini.it

Qualità ambientale: Aperto in modalità smartworking tramite telefono o mezzi telematici. Accesso solo in caso di urgenza previo appuntamento: telefono 0541.704707 - qualitaambientale@comune.rimini.it - dipartimento3@pec.comune.rimini.it

Ufficio Contratti e Gare: aperto in modalità smartworking. Contatti: 0541 704253/704246 chiamata per i telefoni - per accesso agli uffici tel. dirigente 335 1480664

Prototocollo generale e Casa Comunale Ufficio Protocollo: solo mattina da lunedì a venerdì ore 8-13 (uno alla volta).