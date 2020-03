Coronavirus, i casi del Riminese: le ultime notizie, le riaperture e i provvedimenti

Luigi Di Placido presidente provinciale di Forlì-Cesena del sindacato dei locali da ballo: "Ci vuole molta serietà e bisogna rispettare le scelte prese per contrastare la diffusione di questo virus"

Rimini, Coronavirus, come devono comportarsi i gestori di ristoranti, pub e locali

„ Il Comune incontra le associazioni di categoria

L'assessore alle Attività economiche Jamil Sadegholvaad ha incontrato martedì mattina i rappresentanti delle associazioni di categoria per condividere le modalità di informazione e comunicazione nei confronti degli operatori e dei clienti alla luce delle misure introdotte dal decreto della Presidenza del Consiglio dei Ministri (Dpcm) per il contenimento del covid-19. Il provvedimento include particolari provvedimenti per le attività di ristorazione, bar e pub, che possono continuare a essere operativi a specifiche condizioni, con servizio per i soli a posti a sedere e rispettando il principio di evitare gli assembramenti, affinché quindi gli avventori siano messi nelle condizioni di rispettare la distanza tra loro di almeno un metro.

Il sindaco Andrea Gnassi commenta i giorni "segnati" dalla paura del contagio coronavirus e fa il punto su come la città vada avanti con i suoi cantieri, ma non solo. "Siamo 150mila, a Rimini. Ogni anno, poi, aggiungiamo quasi 8 milioni di presenze turistiche secondo l’osservatorio Istat. Oscilliamo magicamente tra la dimensione del borgo e quella della metropoli. Un equilibrio unico, costruito con pazienza, lavoro, abnegazione, senso di responsabilità. Così viviamo questi giorni strani, quasi sospesi: con coscienza e consapevolezza di quale sia il bene primario. D’accordo, è più facile dirlo che farlo, visto che i problemi derivati da questa situazione globale toccano la nostra vita e l’intero tessuto economico e sociale del Paese. Rispettiamo nuove regole che ci siamo dati per il bene della comunità, locale e nazionale. Sono regole che scompaginano le nostre abitudini, i nostri comportamenti che sin qui abbiamo dato per scontati, acquisiti in via permanente".

Sono 1.800 i pasti garantiti nelle mense scolastiche del Comune di Rimini (0-6 anni), ogni giorno, dalla convenzione con la ditta fornitrice Dussmann. Una scorta di cibo fresco che si è soliti reperire con anticipo e che - vista la sospensione delle attività educative di due settimane come norma precauzionale per il contenimento del virus covid19 - rischiava di andare “persa”. Grazie ad un accordo tra Comune e Dussmann, invece, è stata dirottata dalle mense scolastiche a quelle della Caritas cittadina. I prodotti sono stati già consegnati in mattinata alla Caritas che li utilizzerà per la propria mensa e per l’assistenza ai cittadini più bisognosi.

Abbattimento delle rette per la mancata frequenza nelle scuole. Scattano anche a Cattolica le misure per decurtare le quote di nidi e scuole dell’infanzia comunali dopo la recente sospensione delle attività scolastiche, una azione dovuta alle misure per il contenimento del Virus Covid-19. La decisione approvata oggi dalla Giunta Comunale da mandato agli uffici, dei settori scuola e finanze, di definire e quantificare l’abbattimento proporzionale ai giorni di sospensione del servizio.

Le penne nere smentiscono le voci non ufficiali apparse sulla rete e proseguono con l'organizzazione dell'evento in programma dal 7 al 10 maggio prossimi a Rimini-San Marino.

In Emilia Romagna, rispetto ai dati diffusi ieri dalla Regione, risulatano 335 persone positive al Coronavirus, di queste 212 a Piacenza, 61 a Parma, 8 a Reggio Emilia, 29 a Modena, 3 a Bologna, 1 a Forlì-Cesena, 2 a Ravenna e 19 a Rimini. Sono invece 3 i nuovi decessi, che portano a 11 il numero di quelli avvenuti in regione. Si tratta di un paziente di 89 anni, di San Marino,deceduto all’ospedale di Rimini, dove era ricoverato, che presentava gravi patologie preesistenti; una signora di 95 anni deceduta all’ospedale di Piacenza, per la quale sono in corso accertamenti sul quadro clinico pregresso; e un bergamasco di 62 anni, deceduto all’ospedale di Parma, già ricoverato in medicina d’urgenza.

La Protezione civile Riviera del Conca, di cui è capofila il Comune di Riccione, volontari delle associazioni di protezione civile e della Croce Rossa, stanno distribuendo da ieri a tutte le attività economiche del territorio, volantini esemplificativi delle nuove misure per il contenimento della diffusione del coronavirus, emanate ieri dalla Presidenza del Consiglio dei ministri. I volantini elencano in maniera schematica di facile consultazione, le varie misure messe in campo dal Governo.

Sono in vigore fino a domenica 8 marzo le misure per il contenimento della diffusione del Coronavirus previste dal decreto della Presidenza del Consiglio dei ministri. A partire da oggi, martedì 3 marzo, seguendo le prescrizioni del Governo sulle modalità di accesso, riaprono a Rimini il Museo della Città e la Domus del Chirurgo, la Biblioteca Gambalunga e il Castel Sismondo. Restano invece chiusi il Teatro Galli e il Teatro degli Atti: sono quindi cancellate le repliche degli spettacoli: Un nemico del popolo (3, 4 e 5 marzo) e Il pipistrello (8 marzo) programmati al Galli, così come tutti gli eventi previsti presso i Teatri Comunali e organizzati da terzi in collaborazione con il Comune di Rimini. La prevista inaugurazione del Part – Palazzi dell’Arte Rimini fissata nelle scorse settimane per il 14 marzo è sospesa e rinviata a una data che sarà comunicata prossimamente.

In seguito al Decreto del Presidente del Consiglio dei Ministri emanato domenica 1° marzo 2020 per contrastare la diffusione del Covid-19, la direzione di Ater Fondazione Circuito Regionale Multidisciplinare comunica l’annullamento di tutti gli spettacoli previsti anche questa settimana nei teatri gestiti della Regione Emilia-Romagna, tra cui Romeo&Giulietta. Nati sotto contraria stella, con Ale e Franz, in cartellone domani mercoledì 4 marzo alle 21,15 al Teatro della Regina di Cattolica.