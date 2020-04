Coronavirus, un doppio carico di pizze per i medici e gli infermieri della Terapia intensiva

Un gesto di solidarietà per ringraziare medici e infermieri che si battono in prima linea contro il coronavorus arriva anche da Thomas Agostini, titolare della pizzeria Il Cortile in centro, e dallo chef Ivan Signoretti. Venerdì sera, infatti hanno recapitato una dozzina di pizze gourmet davanti al pronto soccorso dell'ospedale Infermi. "In questi giorni così difficili c'è chi sta affrontando l'emergenza e combattendo contro il Covid1-9 in prima linea, costretto anche a svolgere sforzi e turni straordinari: è il personale sanitario del reparto terapia intensiva - affermano Agostini e Signoretti - Questi sono i veri eroi e noi, insieme a tutto lo staff, abbiamo voluto ringraziarli a modo nostro".

