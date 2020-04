Coronavirus, Venturi apre la porta ai più piccoli: "Sarebbe ora di fare uscire i bambini"

Coronavirus, Venturi "apre la porta": "Sarebbe ora di fare uscire i bambini"

S"Sarebbe utile progettare rapidamente una bella passeggiata coi bambini. Se la meritano". Ad aprire la porta ai più piccoli è il commissario ad acta per l'emergenza in Emilia-Romagna, Sergio Venturi, che durante la diretta Facebook di giovedì ha affrontato anche il tema dell'isolamento dei bambini. E dopo aver criticato il Viminale, nelle settimane scorse, per la circolare che sembrava liberalizzare le passeggiate dei genitori coi bambini, giovedì sembra essere arrivato anche per Venturi il momento di consentire le uscite ai più piccoli, visto il trend in calo dei contagi e la diffusione delle mascherine.

"Quelli che fanno più fatica oggi sono i bambini - ha dichiarato il commissario - non quelli che vanno fuori col cane o a fare la spesa. Giocare a quell'età è la cosa principale e quindi è giusto iniziare a pensare di ricominciare coi bambini". Del resto, ha rilevato Venturi, "oggi si portano fuori i cani: sarebbe utile progettare rapidamente una bella passeggiata anche coi bambini. Se la meritano".

„Poi ha aggiunto, col sorriso: "Suggerisco anche ai nonni, visto che spesso i bambini stanno in casa anche per salvare loro, magari di fare un bel regalo ai propri nipoti, perché stanno facendo un sacrificio per tutelare anche la salute dei loro nonni".

(fonte Agenzia Dire)“



