Coronavirus, Venturi: "Serve riavviare la scuola il prima possibile. I bimbi stanno facendo forti sacrifici"

Per la fase 2 ci si sta concentrando soprattutto sulle attività produttive. "Ma vediamo di ricominciare a far funzionare il prima possibile anche le scuole". A lanciare l'appello è il commissario per l'emergenza covid in Emilia-Romagna, Sergio Venturi, durante la diretta Facebook di lunedì pomeriggio. Per i bambini e i più giovani "ci vorrebbe un'attenzione un po' più speciale di quella che è stata destinata nei provvedimenti del Governo - punge Venturi - siccome sono le persone che raramente si ammalano e che, quando si ammalano, guariscono altrettanto rapidamente, noi stiamo facendo fare loro sacrifici molto forti, e soprattutto nei bambini questo non + positivo, anche per l'evoluzione del loro carattere".

Il tuo browser non può riprodurre il video. Devi disattivare ad-block per riprodurre il video. Spot Il video non può essere riprodotto: riprova più tardi. Attendi solo un istante , dopo che avrai attivato javascript . . . Forse potrebbe interessarti , dopo che avrai attivato javascript . . . Devi attivare javascript per riprodurre il video.

Quindi, manda a dire il commissario, "non perdiamo di vista queste attenzioni che dobbiamo avere. Sono sicuro che Bonaccini lo farà presente anche nei prossimi incontri col Governo". E aggiunge: "Naturalmente pensiamo agli esercizi commerciali e alle imprese, ma già in questo Paese abbiamo pochi bambini, almeno quelli che abbiamo facciamoli crescere nel modo migliore". Quindi, insiste Venturi, "facciamo in modo che possano tornare rapidamente alle loro attività preferite: il gioco all'aperto e il sistema educativo. E siccome in Emilia-Romagna abbiamo un sistema educativo che ci invidiano in tanti, vediamo di ricominciare a farlo funzionare il prima possibile, specialmente per i più piccoli", conclude il commissario.