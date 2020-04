Coronavirus, Venturi: "Tra 10 o 15 giorni test anche per i singoli cittadini"

Nel giro di 10-15 giorni ci saranno "già strumenti e un certo numero di test commerciali" da autorizzare anche per i singoli cittadini. "Ovviamente, a loro carico". A dirlo è il commissario per l'emergenza coronavirus in Emilia-Romagna, Sergio Venturi, durante la diretta Facebook di giovedì pomeriggio. La Regione ha previsto che le aziende possano fare richiesta per effettuare i test sierologici ai propri dipendenti.

"Questi vengono valutati e validati dalla nostra rete di laboratori e vengono bollinati - spiega Venturi- a questo punto, la Regione autorizza l'utilizzo di quei test". E aggiunge: "Non vogliamo impedire a tutti i costi di farlo, anzi. Ma prima li facciamo alle categorie più a rischio. Immagino però che tra 10-15 giorni ci saranno già gli strumenti e un certo numero di test, differenti e commerciali, che si possono autorizzare. Quindi a questo punto i laboratori li potranno anche offrire ai singoli cittadini, ovviamente a carico loro". Questo però "avverrà quando avremo avviato le necessarie prove tecniche per dimostrare che quei test sono affidabili- ribadisce il commissario - e succederà prima di quanto si immagini". Diverso e' per i tamponi, la cui "difficoltà non è tanto nella diagnostica", spiega Venturi, ma riguarda il fatto che "il prelievo va fatto in modo specialistico. C'è bisogno di un professionista ed è evidente che questa responsabilità ce la teniamo noi, anche per evitare contenziosi in futuro".

(fonte Agenzia Dire)