Vertice in Prefettura per applicare la blindatura della provincia di Rimini

In un comunicato stampa della Prefettura di Rimini l'Ufficio Territoriale del Governo ha reso noto che, nella serata di sabato, è in corso una videoconferenza per difinire le modalità di applicazione del decreto della Regione che ha istituito uleriori misure restrittive per combattere la diffusione del Coronavirus. All'appuntamento, in videoconferenza, oltre al Prefetto hanno partecipato i vertici della Regione, il Presidente della Provincia ed il Sindaco del Comune di Rimini e sono stati invitati i rappresentanti delle associazioni di categoria e delle organizzazioni sindacali operanti sul territorio provinciale, al fine di chiarire i profili di attuazione per la blindatura del riminese. Già nella mattinata di sabato, all'indomani dell'entrata in vigore del decreto, sulla base delle decisioni assunte venerdì nell’ambito del Comitato per l’Ordine e la Sicurezza Pubblica, presieduto dal Prefetto Alessandra Camporota, è stata perfezionata la rimodulazione dell’attività di controllo delle Forze dell’Ordine e degli organi di polizia locale.

