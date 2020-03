Al via il programma di sanificazione delle strade

Dal confronto tra Comune di Rimini e Hera prende avvio nelle prossime ore il piano di sanificazione straordinaria sulle strade riminesi nel quadro delle iniziative di contrasto alla diffusione del virus Covid19. Già da stasera le macchine operatrici di Hera utilizzeranno dunque nella pulizia delle strade della città una soluzione a base di ipoclorito così da bagnare il fondo stradale e igienizzarlo seguendo le indicazioni del Ministero. Una soluzione che i tecnici stanno approfondendo col vaglio di altri eventuali prodotti. Oltre alle spazzatrici il prodotto disinfettante sarà utilizzato, dalle squadre della multiutility, anche negli interventi normalmente programmati nel cuore della Città come piazza Cavour coi suoi portici e la vecchia pescheria. “Un’opportunità – è il commento dell’assessore all’Ambiente e Protezione Civile Anna Montini – che abbiamo voluto cogliere per non sprecare nessuna possibilità nella lotta contro il virus. Ringraziamo per questo la sensibilità dell’azienda che ha dato prontamente il via alla fase operativa in questo momento d’emergenza.”

