I volontari di Croce Blu al lavoro per consegnare a domicilio farmaci e beni di prima necessità

Pubblica Assistenza Croce Blu Provincia di Rimini è attiva fin dai primi momenti dell'Emergenza Coronavirus a sostegno delle fasce deboli della popolazione, come anziani, diversamente abili e persone in quarantena preventiva al proprio domicilio. Ogni giorno, mattina e pomeriggio, i volontari di Croce Blu raggiungono decine di abitazioni per consegnare farmaci e beni di prima necessità grazie al progetto "Contagiamoci solo di Solidarietà", realizzato in coordinamento con il Comune e la Protezione Civile di Bellaria-Igea Marina. Il servizio è reso dall'Associazione gratuitamente a tutti i cittadini che ne facciano richiesta tramite il numero di telefono 346 065 7265. Grazie a questo servizio vengono tutelate le persone più a rischio in caso di contagio da SARS-COV2, le quali possono rimanere nella propria abitazione limitando l'esposizione in luoghi pubblici altrimenti inevitabile.

Il tuo browser non può riprodurre il video. Devi disattivare ad-block per riprodurre il video. Spot Il video non può essere riprodotto: riprova più tardi. Attendi solo un istante , dopo che avrai attivato javascript . . . Forse potrebbe interessarti , dopo che avrai attivato javascript . . . Devi attivare javascript per riprodurre il video.

Tutti possono sostenere l'opera dei Volontari contribuendo alle spese vive del servizio (dispositivi di protezione, carburante e mezzi) aderendo alla Raccolta Fondi aperta nei giorni scorsi, tramite donazione sul Conto Corrente di Croce Blu, Romagna Banca IBAN: IT 87 J 08852 67710 010010036258