Corriere della droga fermato in autostrada con 2 chili di eroina

I Carabinieri del Nucleo Investigativo del Comando Provinciale di Chieti, ieri mattina, a Francavilla al Mare, all’altezza del Casello autostradale Pescara Sud/Francavilla al Mare, a conclusione di una mirata, specifica e capillare attività di monitoraggio del territorio finalizzata a contrastare il fenomeno dei reati in genere, con particolare riguardo a quelli relativi al traffico e allo spaccio di sostanze stupefacenti sul litorale della provincia teatina, meta balneare di numerosi turisti, hanno proceduto all’arresto in flagranza di reato di K. A., 25enne di nazionalità albanese, censurato, domiciliato in provincia di Rimini, per traffico ed illecita detenzione ai fini di spaccio di sostanze stupefacenti.

L’uomo è stato fermato dagli uomini dell’Arma al termine di un servizio di osservazione e, nel corso di una perquisizione personale e sull’autovettura a lui in uso, sono stati rinvenuti, ben occultati all’interno della tappezzeria del veicolo, 4 panetti di eroina, debitamente confezionati, del peso complessivo di 2,150 chili, nonché uno scatolone con all’interno 3 sacchi neri contenenti complessivamente oltre 15 chili di sostanza da taglio.

La droga recuperata, da un esame effettuato dai Carabinieri del Laboratorio Analisi Sostanze Stupefacenti del Comando Provinciale di Chieti, è risultata di ottima qualità, con un grado di purezza tra i più alti fra quelli sequestrati nella provincia teatina negli ultimi anni. Per l’arrestato sono quindi scattate le manette ai polsi e, su disposizione del P.M. di turno Dott.ssa Campo, associato alla casa Circondariale di Chieti. Sequestrata anche l’auto in uso al malvivente.