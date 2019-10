Corsi "fantasma" per lavorare per una compagnia aerea, truffati due riminesi

Ci sono due fratelli riminesi, di 32 e 29 anni, tra le vittime di un truffatore 70enne originario della Campania ma residente a Roma che dietro l'investimento di cospicue somme di denaro prometteva posti di lavoro per la compagnia aerea United Airlines della quale si spacciava per pilota. L'anziano, che deve comparire davanti al Gup, secondo le accuse avrebbe intascato i soldi di chi cercava lavoro nel mondo degli aereotrasporti con la scusa di far frequentare fantomatici corsi di formazione al termine dei quali garantiva l'assunzione nella compagnia aerea. Con una serie di stratagemmi, come l'utilizzo di un account email che era del tutto simile a quelli in uso ai dipendenti della United e un linguaggio tecnico appropriato, il 70enne riusciva a circuire le vittime che inviavano il denaro col miraggio di un lavoro. Ai due riminesi l'uomo avrebbe spillato 10mila euro ma ci sarebbero altri truffati per cifre maggiori. A chi pagava venivano inviate mail dall'account farlocco che, per rendere più credibile l'inganno, riportavano in copia indirizzi di manager veri dipendenti della compagnia aerea. Il 70enne, una volta incassato il denaro, come nei migliori copioni spariva nel nulla facendo perdere le proprie tracce.