Corsini conferma i dubbi: bene l'eolico, ma "non a tutti i costi"

Bene l'eolico, ma "non a tutti i costi". L'assessore regionale al Turismo Andrea Corsini conferma i suoi dubbi sul parco eolico off shore a Rimini e replica a Legambiente, che dalla fine della scorsa settimana ha preso ad incalzare la giunta di viale Aldo Moro per le forti riserve manifestate da alcuni assessori, nonche' dallo stesso presidente regionale Stefano Bonaccini, sul progetto. "I progetti vanno valutati e approfonditi. Si tratta di capire se quel progetto è compatibile ad esempio con l'Adriatico e l'industria turistica. Dal mio punto di vista ci sono diverse perplessità", ribadisce Corsini. Quanto al ragionamento di Legambiente sulle difficoltà a rispettare gli obiettivi di abbattimento della Co2 se non si parte con progetti sulle energie alternative, Corsini mette in evidenza le differenze di visioni tra gli stessi ambientalisti. "Intanto- afferma oggi a margine di una conferenza stampa a Bologna- registro che il mondo ambientalista è diviso sul parco eolico di Rimini. Su questo grande investimento, di cui non conosciamo granchè se non le cose lette sui giornali, non c'è compattezza di vedute". In ogni caso, rivendica Corsini, "io sono a favore dell'eolico e delle energie rinnovabili, mi chiedo solo se 59 pale di 250 metri di altezza ad una distanza significativa ma non particolarmente elevata dalle coste riminesi (si è parlato di 9 chilometri, ndr) possano essere un investimento che dà il segno della transizione energetica. Noi siamo per le energie rinnovabili e allora dico: perchè non utilizzare le piattaforme dell'Eni, che gradualmente andranno in dismissione, per produrre energie alternativa? Non c'è solo l'eolico, c'è anche l'energia ricavata dal moto ondoso".

Il tuo browser non può riprodurre il video. Devi disattivare ad-block per riprodurre il video. Play Replay Play Replay Pausa Disattiva audio Disattiva audio Disattiva audio Attiva audio Indietro di 10 secondi Avanti di 10 secondi Spot Attiva schermo intero Disattiva schermo intero Skip Il video non può essere riprodotto: riprova più tardi. Attendi solo un istante , dopo che avrai attivato javascript . . . Forse potrebbe interessarti , dopo che avrai attivato javascript . . . Devi attivare javascript per riprodurre il video.